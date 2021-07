Giuseppe Alviti (FNL): «Eliminerei il Gay Pride, questa festa non la condividerò mai». (Di domenica 4 luglio 2021) Non ho pregiudiziali ideologiche ma una festa per dimostrare cosa? Soprattutto con dei personaggi vestiti in modo aberrante e da dare un cattivo esempio alle nuove generazioni. Rispetto per tutti. Ma libero sempre e ovunque di poter dire ciò che penso. Io sono contro il Gay Pride. Viva La famiglia tradizionale – ha spiegato Giuseppe Alviti (nella foto-copertina), leader Federazione Nazionale Lavoratori – a tale riguardo, vorrei limitarmi a leggere quanto dice il catechismo della Chiesa cattolica, il quale, dopo aver rilevato che gli atti di omosessualità sono contrari alla legge naturale. A Napoli in questi giorni: ‘un ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Non ho pregiudiziali ideologiche ma unaper dimostrare cosa? Soprattutto con dei personaggi vestiti in modo aberrante e da dare un cattivo esempio alle nuove generazioni. Rispetto per tutti. Ma libero sempre e ovunque di poter dire ciò che penso. Io sono contro il Gay. Viva La famiglia tradizionale – ha spiegato(nella foto-copertina), leader Federazione Nazionale Lavoratori – a tale riguardo, vorrei limitarmi a leggere quanto dice il catechismo della Chiesa cattolica, il quale, dopo aver rilevato che gli atti di omosessualità sono contrari alla legge naturale. A Napoli in questi giorni: ‘un ...

