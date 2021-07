Giro Quadro presenta la nuova collezione primavera estate 2022 (Di domenica 4 luglio 2021) Libertà e spensieratezza, sono queste le parole d’ordine della nuova collezione SS22 di Giro Quadro. Una collezione dallo lo stile bon ton, raffinato e delicato che per la prossima stagione vuole celebrare il ritorno alla convivialità. Libertà di movimento con capi dalle consuete forme lineari e morbide senza tralasciare il dettaglio che li rende unici e riconoscibili nello stile: pizzi e passamanerie arricchiscono abitini, camicie, felpe, t-shirt e costumini. Spensieratezza nelle fantasie come fiorellini e macchiette che accompagnano i bimbi nelle giornate soleggiate da passare all’aria aperta ma ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 luglio 2021) Libertà e spensieratezza, sono queste le parole d’ordine dellaSS22 di. Unadallo lo stile bon ton, raffinato e delicato che per la prossima stagione vuole celebrare il ritorno alla convivialità. Libertà di movimento con capi dalle consuete forme lineari e morbide senza tralasciare il dettaglio che li rende unici e riconoscibili nello stile: pizzi e passamanerie arricchiscono abitini, camicie, felpe, t-shirt e costumini. Spensieratezza nelle fantasie come fiorellini e macchiette che accompagnano i bimbi nelle giornate soleggiate da passare all’aria aperta ma ...

