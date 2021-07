Giochi di potere | intrighi e competizioni da leggenda | Cannes Confidential racconta il lato oscuro di un vero e proprio impero

(Di domenica 4 luglio 2021) S’intitolae potrebbe diventare il “libro caso” dell’imminente Festival. Perché finalmente dice quel che nessuno può, vuole o osa dire. Il motivo? Semplicissimo. “Se provi a indagare nel dietro le quinte del più blasonato festival cinematografico mondiale stai certo che non sarai più invitato!”. Spiega il suo autore, il giornalista d’inchiesta Xavier Monnier, che – ça va sans dire – se ne starà ben lontano dalla Croisette dal 6 al 17 luglio, ovdurante le giornate della 74ma edizione della kermesse. Uscito in Francia l’11 giugno e inviato agli organizzatori “da cui ancora non ci sono state reazioni, ma le attendo ...

Italia_Notizie : Giochi di potere, intrighi e competizioni da leggenda, Cannes Confidential racconta il lato oscuro di un vero e pro…

Non ci arrendiamo aidiche preferiscono assumere alcune/i invece che altri.... importante infrastruttura per l'economia, per il turismo, per il porto di Civitavecchia, per il centro Italia? Serve urgentemente la vera politica disinteressata aidi, un'associazione ...A processo il cardinale Angelo Becciu e altre 9 persone. Con decreto in data odierna, il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell'ambito ...'Il battito ancestrale', il primo DLC di Hyrule Warriors Age of Calamity, è finalmente qui. Ecco la nostra impressione dopo averlo provato: ...