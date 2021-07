Gina Lollobrigida: chi è l’ex fidanzato Javier Rigau, un rapporto controverso (Di domenica 4 luglio 2021) Gina Lollobrigida, ha avuro un rapporto controverso e difficile con il giovane Javier Rigau, un imprenditore spagnolo che riuscì a conquistare il cuore della diva di Hollywood. Gina Lollobrigida, chi è Javier Rigau il suo amore storico, cosa è successo tra di loro (Getty Images)Javier Rigau è un imprenditore spagnolo, diventato molto famoso per aver avuto una relazione con la diva di Hollywood. I due sono stati insieme per diverso tempo nonostante avessero 30 anni di differenza. ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 luglio 2021), ha avuro une difficile con il giovane, un imprenditore spagnolo che riuscì a conquistare il cuore della diva di Hollywood., chi èil suo amore storico, cosa è successo tra di loro (Getty Images)è un imprenditore spagnolo, diventato molto famoso per aver avuto una relazione con la diva di Hollywood. I due sono stati insieme per diverso tempo nonostante avessero 30 anni di differenza. ...

Advertising

Angela96762489 : RT @mao59: @axelvassallo Gina Lollobrigida meravigliosa e unica ???? - AngelaVillani9 : RT @mao59: @axelvassallo Gina Lollobrigida meravigliosa e unica ???? - Raconte_Art : RT @DancerOnFilm: Gina Lollobrigida performing 'A Frangesa' in BEAUTIFUL BUT DANGEROUS (LA DONNA PIÙ BELLA DEL MONDO, 1955) dir. Robert Z.… - nemo652 : RT @wonderful_g: Buon compleanno a #GinaLollobrigida #natioggi ?? Gina Lollobrigida In “ Pane, amore e fantasia”, nel ruolo della Bersag… - APmagazineit : Al via la nuova stagione di Techetechetè. Prima puntata dedicata a Gina Lollobrigida. #techetechete @_Techetechete… -