Gattuso | Nonostante i tanti infortuni abbiamo perso la qualificazione Champions per un punto Mendes? Mai imposto l' acquisto di suoi calciatori

Gennaro Gattuso, ex allenatore di Napoli e Fiorentina è tornato a parlare ai microfoni di Repubblica.it dopo la breve ma, a quanto pare, intensa esperienza con la società gigliata. Ecco quanto evidenziato: "Sul tema commissioni non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Mendes e non l'ho mai imposto. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli già c'erano. Mendes è un amico, mi dà consigli per la mia carriera visto che ha grandissima esperienza. Il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. I ruoli li rispetto sempre. Sono ambizioso e ..."

