Funivia del Faito, blackout blocca la cabina. Passeggeri sospesi nel vuoto (Di domenica 4 luglio 2021) Un blackout ha bloccato oggi, per un'ora, la Funivia del Faito con 17 Passeggeri a bordo. E' successo intorno alle 18, mentre la "panarella" era impegnata nella discesa verso la stazione Circum di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Unhato oggi, per un'ora, ladelcon 17a bordo. E' successo intorno alle 18, mentre la "panarella" era impegnata nella discesa verso la stazione Circum di ...

Advertising

glooit : Paura in quota, funivia del Faito si blocca a 250 metri d’altezza: a bordo 20 passeggeri leggi su Gloo… - LaCittaSalerno : +++ PANICO AD ALTA QUOTA +++ SI BLOCCA FUNIVIA IN CAMPANIA: 17 PERSONE SOSPESE PER OLTRE UN'ORA LEGGI QUI -->… - lacittanews : Guasto elettrico alla Funivia del Faito che collega la città di Castellammare di Stabia con il monte Faito, passegg… - ildenaro_it : La funivia del F#aito in discesa dal Monte Faito verso la stazione #Circum di Castellammare di Stabia (#Napoli) è r… - leonidafem : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Funivia del Faito, passeggeri sospesi nel vuoto per 90 minuti causa blackout -