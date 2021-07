Fratelli d'Italia, nuove adesioni a Ortona (Di domenica 4 luglio 2021) Nuovi ingressi in Fratelli d'Italia a Ortona che ieri nella sala Eden, alla presenza del coordinatore provinciale Antonio Tavani ha presentato i nuovi iscritti e le iniziative in programma sul ... Leggi su chietitoday (Di domenica 4 luglio 2021) Nuovi ingressi ind'che ieri nella sala Eden, alla presenza del coordinatore provinciale Antonio Tavani ha presentato i nuovi iscritti e le iniziative in programma sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Italia Incredibile Meloni, alleata di Orban: 'Niente accordi commerciali con i paesi omofobi' Un intervento che punta a confermare una posizione anti - musulmana, peccato che nelle alleanze strette dalla capa di Fratelli d'Italia, ci sia allo stesso tempo un odio e una discriminazione totale verso i diritti degli omosessuali. Giorgia Meloni si dimentica di Orban, che vieta contenuti omosessuali in libri, ...

Elezioni amministrative a Favara: Peppe Infurna è candidato sindaco A tal fine si auspica l'intera unità del centro destra, pertanto, lanciamo un appello alle altre forze politiche: Fratelli di Italia, UDC e Diventerà Bellissima ed altre liste civiche, con i quali ...

Travolta in viale Italia a Castelfranco, dopo 20 giorni è morta Marinella Albio La donna, 68 anni, era stata investita venti giorni fa. Sposata con Michele Busetto, ex manager Generali di Castelfranco, non lavorava ma era molto impegnata nella vita sociale e cittadina, condizione ...

