Francia: ministro Sanità, ‘casi Covid tornano ad aumentare, rischio nuova ondata già a fine luglio’ (Di domenica 4 luglio 2021) Parigi, 4 lug. (Adnkronos) – “Da cinque giorni il virus non cala più, aumenta di nuovo. A causa del variante Delta che è molto contagioso. L’esempio inglese dimostra che una nuova ondata è possibile già alla fine del mese di luglio. Possiamo limitarla e limitare l’impatto sanitario con i gesti precauzionali, i vaccini”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro della Sanità francese, Olivier Véran. “I vaccini – sottolinea – fanno calare i rischi gravi anche per quanto riguarda la variante delta. Vaccinati ci si ammala di meno e si trasmette di meno e si vive meno nello stress. E’ una sfida collettiva quella ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Parigi, 4 lug. (Adnkronos) – “Da cinque giorni il virus non cala più, aumenta di nuovo. A causa del variante Delta che è molto contagioso. L’esempio inglese dimostra che unaè possibile già alladel mese di luglio. Possiamo limitarla e limitare l’impatto sanitario con i gesti precauzionali, i vaccini”. Ad affermarlo in un tweet è ildellafrancese, Olivier Véran. “I vaccini – sottolinea – fanno calare i rischi gravi anche per quanto riguarda la variante delta. Vaccinati ci si ammala di meno e si trasmette di meno e si vive meno nello stress. E’ una sfida collettiva quella ...

