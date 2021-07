Francia, il presidente federale su Deschamps: “L’Europeo è il suo primo fallimento. Futuro? Ci riuniremo la prossima settimana” (Di domenica 4 luglio 2021) Il presidente della Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato della situazione del commissario tecnico della Francia Didier Deschamps. Ecco le sue parole rilasciate a Telefoot. “Ci riuniremo la prossima settimana, lascio sempre che passino prima 10 giorni dalla fine della competizione. Ci vedremo nel mio ufficio a Guingamp e passeremo la giornata assieme. Tutto il mondo deve pensare sia a quello che è andato bene e a quello che è andato male. Passeremo la giornata a chiacchierare, è un amico, qualcuno che è sempre stato fedele. Questo è il suo primo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Ildella Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato della situazione del commissario tecnico dellaDidier. Ecco le sue parole rilasciate a Telefoot. “Cila, lascio sempre che passino prima 10 giorni dalla fine della competizione. Ci vedremo nel mio ufficio a Guingamp e passeremo la giornata assieme. Tutto il mondo deve pensare sia a quello che è andato bene e a quello che è andato male. Passeremo la giornata a chiacchierare, è un amico, qualcuno che è sempre stato fedele. Questo è il suo...

