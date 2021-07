Francia - I modelli dOltralpe che hanno fatto storia - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 4 luglio 2021) Mancano ormai pochi giorni alla festa nazionale francese, attesa come ogni anno per ricordare quanto avvenuto il 14 luglio del 1789, quando i cugini d'Oltralpe posero fine alla monarchia assoluta con la presa della Bastiglia. Parliamo di un evento particolarmente sentito in, i cui cittadini nutrono un forte sentimento patriottico che manifestano anche nei confronti delle proprie auto. Come i grandi classici della produzione motoristica transalpina raccolti nella nostra galleria d'immagini, alcuni dei quali molto apprezzati anche in Italia. Del resto, proprio con lo Stivale sono tanti gli intrecci nel mondo delle quattro ruote, tra cui, in tempi recenti, la nascita ...