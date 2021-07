Fornaro (Leu) accusa: 'Salvini è tornato a braccetto con i campioni dell'anti - europeismo' (Di domenica 4 luglio 2021) Cosa ti vuoi aspettare da un nemico dell'Europa che si è traverstito da europeista solo per convenienza e per partecipare alla spartizione delle risorse del pnrr. "Sono bastati pochi mesi a Salvini ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) Cosa ti vuoi aspettare da un nemico'Europa che si è traverstito da europeista solo per convenienza e per partecipare alla spartizionee risorse del pnrr. "Sono bastati pochi mesi a...

AbracaBarna : @lageloni @GiuseppeConteIT Prendetelo in LEU, però dovete far fuori Speranza, Bersani, Fornaro, Fassina, Fratoianni è Grasso. - achablau : A mio avviso #LEU e #ARTICOLOIUNO devono uscire subito da questo #Governo palesemente di destra. CC @Fornaro @pbersani - RadioGoldAl : Ex Ilva, Fornaro (LeU): 'Sospendere richiesta cassa integrazione ordinaria' -