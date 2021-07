Football americano, i Panthers Parma raggiungono l’Italian Bowl! Seconda semifinale rinviata per Covid (Di domenica 4 luglio 2021) I Panthers Parma, come ampiamente previsto, raggiungono l’Italian Bowl, ultimo atto del campionato di Prima Divisione 2021 di Football americano, ma dovranno attendere ancora per sapere quale sarà la rivale della super-sfida. La prima semifinale tra Ducks Lazio e Seamen Milano, infatti, è stata rinviata a causa di una positività al Covid-19 all’interno del roster della squadra laziale. Dopo ulteriori controlli sono state effettuate verifiche e l’atleta coinvolto è stato sottoposto anche a tampone molecolare, come comunica la FIDAF, per il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) I, come ampiamente previsto,Bowl, ultimo atto del campionato di Prima Divisione 2021 di, ma dovranno attendere ancora per sapere quale sarà la rivale della super-sfida. La primatra Ducks Lazio e Seamen Milano, infatti, è stataa causa di una positività al-19 all’interno del roster della squadra laziale. Dopo ulteriori controlli sono state effettuate verifiche e l’atleta coinvolto è stato sottoposto anche a tampone molecolare, come comunica la FIDAF, per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Football americano Barletta: Football americano, un amaro fine corsa per i Mad Bulls finita. Neanche quest'anno i Mad Bulls del presidente Manuel Marzocca potranno ambire al titolo nazionale di Football Americano Terza Divisione CIF9. Grande merito va dato però ad avversari forti come gli Elephants Catania, apparsi in primis più squadra, e poi dimostratisi pressochè implacabili nello ...

