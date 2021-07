Finti turisti noleggiano motoscafo da 150mila euro e lo fanno sparire

(Di domenica 4 luglio 2021) Venerdì duedella Lettonia hannoundastaccato il Gps e portato via un potente Frauscher dai cantieri Feltrinelli. Probabilmente si tratta di un furto su commissione. Caccia aperta ai ladri. L’appello: chi ha visto qualcosa si faccia avanti. Hanno curato tutto nei minimi particolari, programmando il colpo da

Il colpo era stato preparato da settimane perché i due, che avevano document i della Lettonia e un telefono cellulare polacco, avevano già noleggiato un paio di volte lo stesso ...Colpo grosso, nei giorni scorsi, sul lago di Garda. Una coppia di ladri originari dell'Est europa, infatti, è riuscita a sparire con un motoscafo del valore di circa 150mila euro.Venerdì due finti turisti della Lettonia hanno noleggiano un motoscafo da 150mila euro staccato il Gps e portato via un potente Frauscher ...E' stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato in un albergo del centro fiorentino un giovane di 26 anni: il giovane è ritenuto responsabile anche di un analogo episodio precedentemente me ...