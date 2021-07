Filippine | precipita aereo militare con 92 persone a bordo nel sud del Paese | almeno 29 vittime

(Di domenica 4 luglio 2021) Sono29 ledell’incidenteche ha coinvolto un C-130 Hercules dell’aeronauticafilippina nel sud del. Ac’erano 92. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’non è riuscito a imboccare la pista di atterraggio della base sull’isola di Jolo ed ha cercato di riprendere quota, ma la manovra non è riuscita. I piloti sono sopravvissuti ma sono rimasti gravemente feriti, così come quattroa terra, hanno riferito le autorità L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il capo delle forze armate delle Filippine, il generale Cirilito Sobejana, ha confermato la notizia e ha precisato che l'aereo si è incendiato dopo l'impatto avvenuto oggi. Nel sud delle Filippine c'è una massiccia presenza dei militari. Il mese scorso un elicottero Sikorsky S-70 (Black Hawk) è precipitato a nord di Manila durante un volo di addestramento notturno.