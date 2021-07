Fiat 500X Yachting, “open air” all’italiana – FOTO (Di domenica 4 luglio 2021) “Il vento tra i capelli è sinonimo di libertà e gioia”, dicono in Fiat svelando la nuova 500X Yachting, prima edizione “open air” del celebre crossover. L’auto è dotata di una capote di tela, retrattile elettricamente, e i primi 500 esemplari della vettura – venduti in Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera – riporteranno un badge con la sigla del Paese e il numero dell’esemplare. Nell’allestimento di lancio l’auto debutta con una livrea tributo allo “Yacht Club Capri”, ispirata alla nautica e all’eleganza delle imbarcazioni di lusso: carrozzeria e capote sono in “Blu Venezia”, mentre la “linea di bellezza” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) “Il vento tra i capelli è sinonimo di libertà e gioia”, dicono insvelando la nuova, prima edizione “air” del celebre crossover. L’auto è dotata di una capote di tela, retrattile elettricamente, e i primi 500 esemplari della vettura – venduti in Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera – riporteranno un badge con la sigla del Paese e il numero dell’esemplare. Nell’allestimento di lancio l’auto debutta con una livrea tributo allo “Yacht Club Capri”, ispirata alla nautica e all’eleganza delle imbarcazioni di lusso: carrozzeria e capote sono in “Blu Venezia”, mentre la “linea di bellezza” ...

