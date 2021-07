Fiat 500X Yachting - I dettagli della serie speciale - VIDEO (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo l'anteprima sui social, la Fiat presenta nel dettaglio la serie limitata 500X Yachting. Debutterà sul mercato con un allestimento a tiratura limitata di 500 esemplari, tutti caratterizzati da una prima assoluta per questo modello: un tetto apribile di tela ispirato a quello della già apprezzata 500C. Come anticipato da Quattroruote negli scorsi mesi, montanti e giro porta rimarranno fissi, con la capote che potrà scorrere elettricamente per scoprire l'abitacolo nelle giornate di sole. La 500X Yachting è già ordinabile con prezzi a partire da 31.400 ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo l'anteprima sui social, lapresenta nelo lalimitata. Debutterà sul mercato con un allestimento a tiratura limitata di 500 esemplari, tutti caratterizzati da una prima assoluta per questo modello: un tetto apribile di tela ispirato a quellogià apprezzata 500C. Come anticipato da Quattroruote negli scorsi mesi, montanti e giro porta rimarranno fissi, con la capote che potrà scorrere elettricamente per scoprire l'abitacolo nelle giornate di sole. Laè già ordinabile con prezzi a partire da 31.400 ...

Advertising

DivinaCommediaQ : RT @Autoingros: Da inizio anno abbiamo iniziato ogni settimana con un verso di #Dante, al fine di celebrare le opere del Poeta. Oggi abbiam… - Autoingros : Da inizio anno abbiamo iniziato ogni settimana con un verso di #Dante, al fine di celebrare le opere del Poeta. Ogg… - F1inGenerale_ : Fiat 500X in serie limitata: ora ha anche il tetto apribile - infoiteconomia : Nuova Fiat 500X Cabrio 2021, la Yachting edition in anteprima - infoiteconomia : Nuove FIAT 500 e 500X Yachting: per la prima volta la 500X in veste “open air” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat 500X Fiat 500 e 500X: arriva l'edizione speciale 'Yachting' a cielo aperto ... la nuova Fiat 500X Yachting propone una tinta esterna con dettagli in avorio e finiture cromate satinate , assieme a cerchi in lega da 18 pollici e a una singolare capote in tela che, a differenza ...

Fiat Panda continua il suo dominio, dietro spunta Dacia Sandero - FormulaPassion.it Si confermano anche Fiat 500 e Fiat 500X (migliore tra le diesel), con un calo della prima più marcato rispetto alla seconda, pur considerando una classifica cortissima. In combinato, le due versioni ...

Fiat 500X Yachting, “open air” all’italiana – FOTO Il Fatto Quotidiano Fiat 500X Yachting, ecco la versione “open air” della best seller italiana Si chiama 500X Yachting la prima edizione “open air” del celebre crossover a marchio Fiat. Un’auto fatta anche per omaggiare il progressivo ritorno alla normalità dopo la pandemia e il gusto di viaggi ...

Fiat 500X Yachting, “open air” all’italiana – FOTO “Il vento tra i capelli è sinonimo di libertà e gioia”, dicono in Fiat svelando la nuova 500X Yachting, prima edizione “open air” del celebre crossover. L’auto è dotata di una capote di tela, retratti ...

... la nuovaYachting propone una tinta esterna con dettagli in avorio e finiture cromate satinate , assieme a cerchi in lega da 18 pollici e a una singolare capote in tela che, a differenza ...Si confermano anche500 e(migliore tra le diesel), con un calo della prima più marcato rispetto alla seconda, pur considerando una classifica cortissima. In combinato, le due versioni ...Si chiama 500X Yachting la prima edizione “open air” del celebre crossover a marchio Fiat. Un’auto fatta anche per omaggiare il progressivo ritorno alla normalità dopo la pandemia e il gusto di viaggi ...“Il vento tra i capelli è sinonimo di libertà e gioia”, dicono in Fiat svelando la nuova 500X Yachting, prima edizione “open air” del celebre crossover. L’auto è dotata di una capote di tela, retratti ...