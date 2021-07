Federica Moro, che fine ha fatto Miss Italia 1982: età, altezza, peso, marito. Oggi vincerebbe ancora (Di domenica 4 luglio 2021) Era solo una 17enne quando ha indossato diadema e fascia di Miss Italia 1982 e, un anno dopo, si è classificata nella top 12 di Miss Universo. Nello stesso periodo è anche stata protagonista del film Segni particolari di Adriano Celentano, una collaborazione che dopo ha visto altre pellicole. Federica Moro sicuramente è una delle sex symbol più sognate d’Italia. Modella, interprete, conduttrice televisiva e tanto altro. Federica Moro ha scritto un pezzo di storia nostrana, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Eppure a metà ... Leggi su tuttivip (Di domenica 4 luglio 2021) Era solo una 17enne quando ha indossato diadema e fascia die, un anno dopo, si è classificata nella top 12 diUniverso. Nello stesso periodo è anche stata protagonista del film Segni particolari di Adriano Celentano, una collaborazione che dopo ha visto altre pellicole.sicuramente è una delle sex symbol più sognate d’. Modella, interprete, conduttrice televisiva e tanto altro.ha scritto un pezzo di storia nostrana, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Eppure a metà ...

