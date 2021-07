Fano | il Comune vieta il telelavoro | sindacati in rivolta

Advertising

pesaronews : IL COMUNE DI FANO DIMENTICA I LAVORATORI FRAGILI. I sindacati: “delibera allucinante, eluse tutte le normative” - reteabruzzocom : IL COMUNE PAGA IL CAMPO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DI PREZZA E CAMPO DI FANO -

Ultime Notizie dalla rete : Fano Comune

Cgil, Cisl e Uil contro il ritorno dei dipendenti in ufficio a. Il sindaco Seri: "Troppi a casa, ormai è diventato un privilegio" di ANNA MARCHETTIE chi ce lo fa fare di tornare in ufficio? Raccontiamo della temeraria richiesta deldi: visto il crollo dei contagi e l'aumento dei vaccinati, ha convocato i dipendenti in presenza . ...Cgil, Cisl e Uil contro il ritorno dei dipendenti in ufficio a Fano. Il sindaco Seri: "Troppi a casa, ormai è diventato un privilegio" ...Attiva una postazione per le emergenze nel tratto di spiaggia all’altezza di piazza Dell’Unificazione. "Un valore aggiunto per le nostra zona" ...