Faletti | artista a tutto tondo | da cabarettista a scrittore di Best seller

AncheIo2 : @Antonio79B @Giorgio_Faletti @lanavediteseoed Uomo meraviglioso, prima di essere un grande artista e un ottimo scri… - lanavediteseoed : Sette anni fa iniziava un nuovo viaggio @Giorgio_Faletti, artista, maestro, amico. Oggi lo ricordiamo, anche se «an… - Giorgio_Faletti : RT @glpiccio72: @Antonio79B @Giorgio_Faletti @lanavediteseoed Artista e uomo straordinario . Mi manca molto, e mi amareggia terribilment… - glpiccio72 : @Antonio79B @Giorgio_Faletti @lanavediteseoed Artista e uomo straordinario . Mi manca molto, e mi amareggia terr… - libellula58 : RT @Fraernesto: @amatorosalia1 Un doveroso pensiero all'Artista Giorgio Faletti . E' Stato un GRANDE ! -

Ultime Notizie dalla rete : Faletti artista

Metropolitan Magazine

... Nicola di Bari, Susanna Parigi, Mario Incudine, Cecilia Chailly, Patrizia Cirulli, Giorgio,... oltre che in rassegne musicali ( Premio Bianca d'Aponte , L'che non c'era , Premio ...Poi mi hanno mandato l'immagine della copertina, fatta da un grandecome Francesco Vezzoli. ... L'atmosfera di "Mille" mi ha ricordato il duetto che fece con Giorgioa Sanremo nel 1992, ...Sette anni fa ci lasciava Giorgio Faletti. Volto televisivo, scrittore, autore di best seller come "Io Uccido", era nato ad Asti il 25 novembre 1950. Personaggio poliedrico e artista dai tanti volti, ...«Sono un bambino fatto in casa» scriveva di sé Giorgio Faletti. Ora quella casa è facilmente individuabile grazie alla targa inaugurata ieri in corso Torino 133. Una casa di ringhiera che non ha cambi ...