F1, Toto Wolff: “Siamo cresciuti come prestazione, ma siamo rimasti nel traffico. A Silverstone facciamo uno-due” (Di domenica 4 luglio 2021) Altra vittoria per Max Verstappen e nuovo allungo nella classifica generale della Red Bull in F1. Il circuito di Spielberg ha riservato un secondo e un quarto posto alle Frecce Nere, con il finlandese Valtteri Bottas secondo e il britannico Lewis Hamilton in quarta posizione. Il Team Principal Toto Wolff, come tutta la scuderia di Brackley, ha dovuto prendere atto della forza dei rivali che hanno allungato a cinque la serie di vittorie consecutive negli ultimi cinque GP tenutesi in calendario. Wolff, però, ai microfoni di Sky Sports ha fatto buon viso a cattivo gioco, sottolineando i miglioramenti della W12 su un tracciato ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Altra vittoria per Max Verstappen e nuovo allungo nella classifica generale della Red Bull in F1. Il circuito di Spielberg ha riservato un secondo e un quarto posto alle Frecce Nere, con il finlandese Valtteri Bottas secondo e il britannico Lewis Hamilton in quarta posizione. Il Team Principaltutta la scuderia di Brackley, ha dovuto prendere atto della forza dei rivali che hanno allungato a cinque la serie di vittorie consecutive negli ultimi cinque GP tenutesi in calendario., però, ai microfoni di Sky Sports ha fatto buon viso a cattivo gioco, sottolineando i miglioramenti della W12 su un tracciato ...

Advertising

LucianoYoma : RT @GiulyDuchessa: Toto Wolff ha riferito a #SkyItaly di una perdita di 30 punti di downforce (pensa un dosso artificiale) per HAM Apparent… - MARCO196913 : RT @GiulyDuchessa: Toto Wolff ha riferito a #SkyItaly di una perdita di 30 punti di downforce (pensa un dosso artificiale) per HAM Apparent… - GiulyDuchessa : Toto Wolff ha riferito a #SkyItaly di una perdita di 30 punti di downforce (pensa un dosso artificiale) per HAM App… - BEPPESARNO : ...Se qualcuno aveva dubbi sulla #F1??? in mano alla #mercedes, dopo la PENALITÀ (inesistente) a #Norris non ce li h… - F1Daviderusso : @JessJess_icam Jess è quello che si chiedono Toto Wolff e Lewis Hamilton ?? stesse attento Max a dichiarare che ques… -