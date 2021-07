F1 | Sergio Perez | “Ho parlato con Leclerc | mi spiace avergli rovinato la gara”

(Di domenica 4 luglio 2021) Una domenica non proprio da ricordare per il messicano. Il pilota della Red Bull ha chiuso solo al sesto posto il GP d’Austria, ultimo round del Mondiale 2021 di F1 andato in scena. L’alfiere della Red Bull non è stato così lucido nel corso della prova odierna. In primis, il confronto con Lando Norris e il tentativo ardito di un sorpasso all’esterno di curva-4, finendo fuori pista anche per la porta chiusa da Lando in uscita. In seconda battuta, il confronto rusticano con il ferrarista Charlesha vistoprotagonista di episodi molto al limite, puniti con 10? di penalità nel totale ma che, per ...

, voto 4: Irrequieto e impreciso. Neanche troppo male ieri, in gara si è comportato in maniera troppo aggressiva, spingendo malamente Leclerc fuori pista. Lui, come Sainz, solitamente ...LA GARA Max Verstappen parte bene mantenendo la posizione conquistata ieri con la pole davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di scuderia, quarta la Mercedes di Lewis ...Una domenica non proprio da ricordare per il messicano Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha chiuso solo al sesto posto il GP d’Austria, ultimo round del Mondiale 2021 di F1 andato in scena.8 piloti, tra cui i due della Ferrari, Perez e Ricciardo, sono sotto investigazione per non aver rispettato la doppia bandiera gialla esposta all'ultimo giro per via dell'incidente tra Kimi Raikkonen ...