F1, Lewis Hamilton: “Ho riportato un danno importante, la seconda piazza era alla portata” (Di domenica 4 luglio 2021) Lewis Hamilton esce con le ossa rotte dal Gran Premio d’Austria 2021 e sprofonda a -32 da Max Verstappen nella classifica generale del Mondiale di F1 dopo le prime nove tappe della stagione. Il britannico della Mercedes ha tagliato il traguardo quest’oggi in quarta posizione al Red Bull Ring di Spielberg, facendosi scavalcare nella seconda parte di gara dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dalla McLaren di Lando Norris a causa di un danno al fondo della sua W12. “Avevo già detto prima della gara che oggi sarebbe stato difficile battere Max. Ovviamente perdere così tanta downforce al posteriore e non ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)esce con le ossa rotte dal Gran Premio d’Austria 2021 e sprofonda a -32 da Max Verstappen nella classifica generale del Mondiale di F1 dopo le prime nove tappe della stagione. Il britannico della Mercedes ha tagliato il traguardo quest’oggi in quarta posizione al Red Bull Ring di Spielberg, facendosi scavalcare nellaparte di gara dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dMcLaren di Lando Norris a causa di unal fondo della sua W12. “Avevo già detto prima della gara che oggi sarebbe stato difficile battere Max. Ovviamente perdere così tanta downforce al posteriore e non ...

