F1, GP Austria live: Verstappen comanda, Hamilton supera Norris, Leclerc buon sesto (Di domenica 4 luglio 2021) 23° giro - Verstappen ha un vantaggio di 10" su Hamilton e l'inglese gira sui tempi dell'olandese. Norris si trova a 3" da Hamilton e vede avvicinarsi Bottas, a 2". Poi,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 luglio 2021) 23° giro -ha un vantaggio di 10" sue l'inglese gira sui tempi dell'olandese.si trova a 3" dae vede avvicinarsi Bottas, a 2". Poi,...

Advertising

UEFAcom_it : ? GOL! CHIESA!!!!! #Italia ?? #Austria 1-0 LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - Formula1WM : Giro 23/71 - Il gruppetto Ricciardo, Leclerc, Perez e Sainz è chiuso in 3 secondi. #AustrianGP #F1 - Formula1WM : Giro 19/71 - Hamilton non riesce ad avvicinarsi abbastanza per provare il sorpasso su Norris che in curva 3 prende… - Formula1WM : Giro 17/71 - Gran bella gara fino ad ora di Daniel Ricciardo ai danni di Vettel, che dopo essere stato sorpassato r… -