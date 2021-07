F1 GP Austria 2021, Sainz: “Quinto posto risultato positivo, bella rimonta” (Di domenica 4 luglio 2021) “Felice per oggi perché ho fatto molta fatica all’inizio. Finire 5°, però, dimostra che le gare sono lunghe e devi rimanere paziente, è stata una gara bella e un risultato positivo. L’inizio è stato molto complicato, gli altri avevano tanto più grip e io scivolavo tanto. Dopo 10 giri tutti avevano degrado e io ero più veloce, sono contento perché abbiamo fatto una bella rimonta”. Così Carlos Sainz Jr, ai microfoni di Sky Sport, commenta il suo 5° posto nel GP d’Austria con la Ferrari. “Sorpassare la McLaren è dura, ho rischiato tanto con Ricciardo e alla ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “Felice per oggi perché ho fatto molta fatica all’inizio. Finire 5°, però, dimostra che le gare sono lunghe e devi rimanere paziente, è stata una garae un. L’inizio è stato molto complicato, gli altri avevano tanto più grip e io scivolavo tanto. Dopo 10 giri tutti avevano degrado e io ero più veloce, sono contento perché abbiamo fatto una”. Così CarlosJr, ai microfoni di Sky Sport, commenta il suo 5°nel GP d’con la Ferrari. “Sorpassare la McLaren è dura, ho rischiato tanto con Ricciardo e alla ...

