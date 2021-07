F1 GP Austria 2021 | otto piloti sotto investigazione per doppia bandiera gialla | nessuna sanzione

(Di domenica 4 luglio 2021) Il Gran Premio d’di Formula 1 non è ancora finito. Nell’ultimo giro della gara, infatti, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono venuti a contatto provocando unache, a quanto pare potrebbe non essere stata rispettata da molti. Sono beni protagonisti della corsa finiti se si tratta di Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin, Carlos Sainz, Sergio Perez e Charles Leclerc. Nel caso venisse confermata l’infrazione l’ordine di arrivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Austria 2021

Conclusione al di sotto delle aspettative per George Russell nel Gran Premio d', nono appuntamento del mondialedi Formula 1. Nonostante una gara vissuta con il coltello fra i denti, l'inglese della Williams non è riuscito ad agguantare la prima zona punti della ...Bravissimo lo spagnolo a stringere i denti nella prima parte: le dure non davano grip e la macchina scivolava tanto . Non a caso l'iberico era precipitato in 14ma posizione. Poi l'inesorabile risalita ...Con umiltà e determinazione, Federico Chiesa si è ritagliato un posto importante nella spedizione italiana ad Euro2020. Partito inizialmente dalla panchina, il figlio d'arte del grande Enrico ha avuto ...Vi riportiamo le classifiche del mondiale piloti e costruttori al termine dell'ultimo Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Grazie alla vittoria conquistata al Red B ...