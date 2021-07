F1, GP Austria 2021: Leclerc regala spettacolo sfidando Perez, ferrarista spinto due volte nella ghiaia (Di domenica 4 luglio 2021) La Ferrari oggi non avrà vinto, ma si è presa le luci della ribalta soprattutto grazie a Charles Leclerc. Il monegasco ha sfidato ad armi pari Sergio Perez, finito a centro gruppo dopo l’escursione sulla ghiaia nel tentativo di sorpassare Lando Norris a inizio Gran Premio. Il messicano, però, ha riservato lo stesso identico trattamento al ventitreenne del Principato, ricevendo così una doppia penalità di cinque secondi che, con il senno di poi, si è rivelata fondamentale per regalare punti extra al team. Andiamo però con ordine. Leclerc si è ritrovato subito alle spalle di Perez alla ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) La Ferrari oggi non avrà vinto, ma si è presa le luci della ribalta soprattutto grazie a Charles. Il monegasco ha sfidato ad armi pari Sergio, finito a centro gruppo dopo l’escursione sullanel tentativo di sorpassare Lando Norris a inizio Gran Premio. Il messicano, però, ha riservato lo stesso identico trattamento al ventitreenne del Principato, ricevendo così una doppia penalità di cinque secondi che, con il senno di poi, si è rivelata fondamentale perre punti extra al team. Andiamo però con ordine.si è ritrovato subito alle spalle dialla ...

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN IL DOMINATORE ? Hamilton giù dal podio, Ferrari in top10 I risultati ? - Agenzia_Ansa : Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Austria sul circuito Red bull ring di Spielberg. Il pilota ol… - SkySportF1 : F1, i tifosi di Verstappen al Red Bull Ring per il GP Austria: la 'marea arancione'. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - EmilioBerettaF1 : F1, Verstappen domina il Gp d'Austria e va in fuga. Bottas e Norris sul podio, 4° Hamilton - mikim21051 : RT @Edoardoleicorre: Dopo Sakir 2020 Charles va a scusarsi con Perez, dopo Austria 2021 Charles va a picchiare Perez -