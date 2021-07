F1 GP Austria 2021, Horner: “Verstappen straordinario, continuiamo così” (Di domenica 4 luglio 2021) “Prestazione straordinaria di Verstappen, è stato chirurgico, fantastico. Hamilton oggi ha avuto dei danni alla macchina, ma purtroppo nemmeno Perez era lì. Queste sono le gare, continuiamo a lottare. Verstappen pronto per il titolo mondiale? La strada è molto lunga, non diamo nulla per scontato e dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo”. Lo ha dichiarato Christian Horner, team principal della Red Bull ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dell’olandese nel GP d’Austria. Poi sulla prossima gara: “Silverstone sarà una grande sfida, continuiamo a spingere. Lì la Mercedes è ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “Prestazione straordinaria di, è stato chirurgico, fantastico. Hamilton oggi ha avuto dei danni alla macchina, ma purtroppo nemmeno Perez era lì. Queste sono le gare,a lottare.pronto per il titolo mondiale? La strada è molto lunga, non diamo nulla per scontato e dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo”. Lo ha dichiarato Christian, team principal della Red Bull ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dell’olandese nel GP d’. Poi sulla prossima gara: “Silverstone sarà una grande sfida,a spingere. Lì la Mercedes è ...

