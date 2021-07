F1 GP Austria 2021 | Alonso furioso | “Sono stato danneggiato ma la direzione di gara non muove un dito”

(Di domenica 4 luglio 2021) “un po’ sorpreso e frustrato per quanto è accaduto in curva 1. Ho superato Leclerc e Ricciardo, ma loro hanno completato la prima curva in ottava e nona posizione… è molto utile uscire di pista in quel frangente, perchè eviti tutto il traffico della pancia del gruppo. Da 14° o 15° entri in top10, facile così! Ad ogni modo lasciamo perdere, nelle prossime gare al limite farò lo stesso”. Fernandoper quanto accaduto nel corso del Gran Premio didi Formula 1 nel quale l’asturiano lamenta di esseree se la prende con la ...

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN IL DOMINATORE ? Hamilton giù dal podio, Ferrari in top10 I risultati ? - Agenzia_Ansa : Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Austria sul circuito Red bull ring di Spielberg. Il pilota ol… - Gazzetta_it : GP Austria, ecco perché la McLaren vola al Red Bull Ring: assetto rake ok #F1 - SvSport1 : F1. In Austria la Ferrari conferma la bontà del passo gara, ma il monegasco Leclerc è solo ottavo. Vince ancora Ver… - ilcirotano : Assolo di Verstappen al GP Austria, Hamilton 4° dietro Norris. Sainz buon 5° - -

Ultime Notizie dalla rete : Austria 2021

SPIELBERG - 'Questa macchina è irreale'. No, ha le ali e Max Verstappen è il suo cavaliere: l'olandese vince in solitaria al Red Bull Ring di Spielberg affollato di arancioni per la seconda volta in ...Un dominio incontrastato e un vantaggio in classifica che comincia ad essere importante. È ancora Max Verstappen a dettare legge nel Gp d'di Formula 1, nona tappa del Mondiale. L'olandese della Red Bull, sempre più leader della classifica piloti, bissa il successo di una settimana fa sul circuito di Spielberg, staccando in ...Trionfo per Max Verstappen di fronte alla marea orange, 2° posto per Bottas davanti a Norris ed Hamilton mentre le Ferrari chiudono 5° con Sainz e 8° con Leclerc ...Il pilota della McLaren, votato driver of the day, ha chiuso al terzo posto ma ha recriminato per una penalità di 5 secondi, inflitta per un duro duello con Perez, che gli è costato il secondo gradino ...