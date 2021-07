F1, Fernando Alonso: “Non capisco la direzione gara, al via è successo di tutto ma non è intervenuta” (Di domenica 4 luglio 2021) Fernando Alonso chiude il suo Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con un decimo posto che non cambia troppo la sua situazione in questa annata ma, ad ogni modo, lo spagnolo è ancora infuriato per quanto accaduto ieri, ovvero l’incomprensione con Sebastian Vettel, che è costata all’asturiano l’eliminazione dalla Q2. Anche quanto successo oggi in partenza non è piaciuto troppo al due volte campione del mondo. “Sono un po’ sorpreso e frustrato per quanto è accaduto in curva 1 – rivela a Marca.com – Ho superato Leclerc e Ricciardo, ma loro hanno completato la prima curva in ottava e nona posizione… è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)chiude il suo Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, con un decimo posto che non cambia troppo la sua situazione in questa annata ma, ad ogni modo, lo spagnolo è ancora infuriato per quanto accaduto ieri, ovvero l’incomprensione con Sebastian Vettel, che è costata all’asturiano l’eliminazione dalla Q2. Anche quantooggi in partenza non è piaciuto troppo al due volte campione del mondo. “Sono un po’ sorpreso e frustrato per quanto è accaduto in curva 1 – rivela a Marca.com – Ho superato Leclerc e Ricciardo, ma loro hanno completato la prima curva in ottava e nona posizione… è ...

