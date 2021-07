F1, Christian Horner: “Verstappen chirurgico, ma a Silverstone sarà dura. Io non avrei penalizzato né Perez, né Norris” (Di domenica 4 luglio 2021) Christian Horner è un uomo felice. Il team manager della Red Bull festeggia addirittura la quinta vittoria consecutiva, la sesta della stagione. In questo modo Max Verstappen è volato a +32 su Lewis Hamilton nel Mondiale piloti e la Red Bull si è issata a +44 sulla Mercedes in quello Costruttori. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1 e al Post-Race Show della Fia. “Straordinaria prestazione di Max quest’oggi. È stato assolutamente chirurgico, dalla partenza ogni giro sino al traguardo, perché oggi è riuscito addirittura anche a realizzare il giro più veloce. Sono state due settimane fantastiche qui in ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)è un uomo felice. Il team manager della Red Bull festeggia addirittura la quinta vittoria consecutiva, la sesta della stagione. In questo modo Maxè volato a +32 su Lewis Hamilton nel Mondiale piloti e la Red Bull si è issata a +44 sulla Mercedes in quello Costruttori. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1 e al Post-Race Show della Fia. “Straordinaria prestazione di Max quest’oggi. È stato assolutamente, dalla partenza ogni giro sino al traguardo, perché oggi è riuscito addirittura anche a realizzare il giro più veloce. Sono state due settimane fantastiche qui in ...

