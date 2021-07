F1 | Austria; Binotto ' 5 o posto massimo che potevamo fare'

(Di domenica 4 luglio 2021) "Un risultato in linea con quello che è il nostro potenziale su questa pista. Il quintoera sulla carta ilcuiaspirare - e Carlos lo ha ottenuto con un'ottima gara - mentre ...

... il team principal della Ferrari, Mattia, sintetizza così il gp d'al sito ufficiale della casa di Maranello. "Quello che mi preme sottolineare oggi è lo spirito che ha caratterizzato ...Il team principal della Ferrari, Mattia, sintetizza così il gp d'al sito ufficiale della casa di Maranello. "Quello che mi preme sottolineare oggi è lo spirito che ha caratterizzato i ...(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Un risultato in linea con quello che è il nostro potenziale su questa pista. Il quinto posto era sulla carta il massimo cui potevamo aspirare - e Carlos lo ha ottenuto con un' ...Max Verstappen si prende il trono d'Austria per la seconda volta in sette giorni e ormai mette nel mirino quello mondiale di fronte a un Lewis Hamilton, e a ...