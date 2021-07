Eutanasia legale | 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento | ecco perché il referendum è l’ultima chance

(Di domenica 4 luglio 2021) La battaglia per l’è iniziata 37fa. Quasi quattro decenni tra proposte di legge, sentenze, appelli che ilha lasciato cadere nel, testi depositati per togliere (anziché dare) libertà ai malati terminali. La politica non è solo rimasta a guardare, ma spesso e volentieri ha remato contro. A mantenere vivo il dibattito ci sono volute le storie di sofferenza e la disobbedienza civile. Eppure ilè riuscito a voltarsi dall’altra parte, più e più volte, finanche venendo meno alle richieste della Corte costituzionale di colmare il ...

Advertising

fattoquotidiano : Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ult… - ufogufo : RT @fattoquotidiano: Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ultima… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ultima… - laxobi : RT @fattoquotidiano: Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ultima… - liviaelisa : RT @fattoquotidiano: Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ultima… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia legale

115 firme, in poco meno di tre ore. Sono quelle raccolte per il referendum che propone l'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice Penale, comunemente detto per l'. Stamattina il comitato ha iniziato alle 9 a raccogliere firme. Ad autenticarle la Consigliera Comunale Valentina Mozzi e il consigliere Pierluigi Pasotto . C'è soddisfazione per una ...Tante persone questa mattina si sono fermate in centro al banchetto del Comitato ReferendumFaenza. È iniziata infatti anche nella nostra città la raccolta firme per indire il referendum sulla legalizzazione dell'. Sono 500 mila le firme che i vari comitati devono ...Eutanasia legale, è partita in tutta Italia la raccolta firme per il referendum sulla eutanasia:. Partecipa anche il nostro territorio: ieri e oggi ad Anguillara, ma con altre in ...Eutanasia legale, l’associazione Luca Coscioni, promotrice dell’iniziativa referendaria, dà inizio alla raccolta di firme presso l’ufficio elettorale del Comune di Fabriano. Chiunque sia interessato p ...