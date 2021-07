Europei | Chiesa | “Morata? Gli voglio bene | alla Juve…”

Advertising

Corriere : L’inglese perfetto di Federico Chiesa, il video dell'intervista alle tv straniere - OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - SkySport : ??? 'CHIESA?? CHIESA?? CHIESA??' ? L'Italia batte l'Austria e vola ai quarti ?? Gli HL ?? - eleitaliana : RT @sportmediaset: Italia, Chiesa: '#Spinazzola un fratello, cercheremo di regalargli una grande gioia'. #SportMediaset - sportmediaset : Italia, Chiesa: '#Spinazzola un fratello, cercheremo di regalargli una grande gioia'. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Chiesa

... non in quello della pseudo - difesa dei "valori", con cui non ha nulla a che fare. Già ... ma consentire a tutti i cittadini l'accesso a un servizio pubblico: quello delladi Stato. ...Così Federicointervenendo oggi al sito ufficiale della Uefa. "Già giocare un torneo così importante per la nazionale è un sogno che si realizza, tutto quel che sta succedendo è qualcosa in ...Con umiltà e determinazione, Federico Chiesa si è ritagliato un posto importante nella spedizione italiana ad Euro2020. Partito inizialmente dalla panchina, il figlio d'arte del grande Enrico ha avuto ...In una lunga intervista rilasciata al sito della Uefa, Federico Chiesa si è soffermato su tanti temi. Tra questi, l'infortunio di Spinazzola: "Mi dispiace tantissimo, stava facendo ...