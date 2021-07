Europei | Chiesa | Bello incontrare Morata in semifinale

(Di domenica 4 luglio 2021) "Ci siano sentiti concomplimentandoci per i gol, gli voglio bene, lui è stato uno dei giocatori che più mi ha aiutato ad inserirmi quando sono arrivato alla Juve. Saràincontrarlo in ...

Così Federicointervenendo oggi al sito ufficiale della Uefa. "Già giocare un torneo così importante per la nazionale è un sogno che si realizza, tutto quel che sta succedendo è qualcosa in ...Prima coppia padre e figlio a segnare agli. Quanto ti ha reso orgoglioso? E' stata una ... Star of the Match: il meglio diTi ha detto qualcosa tuo padre dopo quel gol? L'ho sentito la ...(ANSA) – ROMA, 04 LUG – “Ci siano sentiti con Morata complimentandoci per i gol, gli voglio bene, lui è stato uno dei giocatori che più mi ha aiutato ad inserirmi quando sono arrivato alla Juve. Sarà ...Chiesa, al sito della Uefa, ha parlato del momento positivo in casa Italia e della semifinale con la Spagna. Con un pensiero speciale a Spinazzola ...