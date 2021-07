Euro2020, la Salerno fa il tifo così: occhio alla scollatura, bikini incontenibile e le esce tutto | Foto (Di domenica 4 luglio 2021) Scatto incontenibile quello di Sabrina Salerno. La cantante ha mandato in tilt i fan dopo aver pubblicato una Foto dal look parecchio striminzito. Un'immagine che ha condiviso su Twitter per sostenere la Nazionale di Roberto Mancini per gli Europei 2020. Peccato però che non è passato inosservato quel dettaglio bollente: il bikini non è riuscito a coprire tutto, mostrando una piccola parte del seno. Inutile dire che gli utenti del web hanno riempito la 53enne con una valanga di complimenti. Poco tempo fa era stato un altro scatto a mandare in visibilio i suoi ammiratori. Anche questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Scattoquello di Sabrina. La cantante ha mandato in tilt i fan dopo aver pubblicato unadal look parecchio striminzito. Un'immagine che ha condiviso su Twitter per sostenere la Nazionale di Roberto Mancini per gli Europei 2020. Peccato però che non è passato inosservato quel dettaglio bollente: ilnon è riuscito a coprire, mostrando una piccola parte del seno. Inutile dire che gli utenti del web hanno riempito la 53enne con una valanga di complimenti. Poco tempo fa era stato un altro scatto a mandare in visibilio i suoi ammiratori. Anche questo ...

