Euro 2020, Italia-Spagna sarà arbitrata dal tedesco Brych

sarà l'arbitro tedesco Felix Brych a dirigere la semifinale tra Italia e Spagna agli Europei, in programma martedì 6 luglio a Wembley. I suoi assistenti saranno i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Al Var Marco Fritz, coadiuvato da Bastian Dankert, Christian Dingert e Christian Gittelmann. Quarto uomo sarà il russo Sergei Karasev. La Gazzetta dello Sport scrive che sono 27 i suoi precedenti con le squadre Italiane, compresa la Nazionale: 12 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. L'ultimo arbitraggio con gli azzurri risale alla Nations League: 1-0

