Euro 2020, Italia-Spagna: 6.400 biglietti a Wembley per tifosi azzurri, solo se residenti in Gran Bretagna (Di domenica 4 luglio 2021) I biglietti sono riservati ai tifosi azzurri residenti nella Common Travel Area, che comprende il Regno Unito e anche l'Irlanda. Lo comunica la Federcalcio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Isono riservati ainella Common Travel Area, che comprende il Regno Unito e anche l'Irlanda. Lo comunica la Federcalcio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - capuano_felix : RT @MarcoGiordano6: L'Italia del 2021 è un paese con un razzismo radicato, che disprezza ed ignora. Ed il calcio ne è lo specchio, il simbo… - omnologos : ULTIM'ORA La Uefa ha accettato la petizione dell'Ucraina per squalificare l'Inghilterra da Euro 2020 per crimini… -