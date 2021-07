Elio Vito: «Forza Italia? Non lo riconosco. Era un partito a favore dei diritti civili, oggi siamo chiusi e oscurantisti» – L’intervista (Di domenica 4 luglio 2021) Elio Vito non è uno che le manda a dire. E lo ha dimostrato scagliandosi più volte contro il suo partito, Forza Italia, che, come denuncia lui stesso a Open, nei prossimi anni rischierà di sparire. «Io non riconosco più Forza Italia ma non la lascio. Eravamo un movimento aperto, liberale, innovatore e a tutela dei diritti civili, oggi siamo chiusi e oscurantisti. Cosa farò alle prossime elezioni? Temo che Forza Italia ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021)non è uno che le manda a dire. E lo ha dimostrato scagliandosi più volte contro il suo, che, come denuncia lui stesso a Open, nei prossimi anni rischierà di sparire. «Io nonpiùma non la lascio. Eravamo un movimento aperto, liberale, innovatore e a tutela dei. Cosa farò alle prossime elezioni? Temo che...

