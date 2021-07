Elettra Lamborghini | una foto suscita il gossip E’ incinta?

Leggi su 361magazine

(Di domenica 4 luglio 2021) La regina del twerking e l’amatissimo deejay Afrojack,no ilpostando unabizzarra. Non un semplice abbraccio, sembrerebbe. La coppia è super innamorata, ed entrambi non sanno resistere nello stare lontani. In queste ultime oree il suo amato marito Afrojack, si stanno godendo dei giorni insieme di totale relax, ma un dettaglio non è passato in osservato sui social. Proprioha scelto di postare unacon suo Afrojack, questo scatto li ritrae in un abbraccio fortissimo e con un sorriso a 360 gradi indossato da entrambi. Che sia un amore folle, su questo ...