Elettra Lamborghini è incinta? La foto che ha scatenato il caos tra i fan (Di domenica 4 luglio 2021) Elettra Lamborghini in dolce attesa? Periodo d’oro questo per Elettra Lamborghini. Come sappiamo l’amata cantante pochi giorni fa ha rilasciato il suo nuovo EP, Twerking Beach, anticipato dal singolo Pistolero, che è già una vera e propria hit estiva. Ma non solo. L’artista infatti da poche settimane ha concluso la sua esperienza come opinionista de L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 luglio 2021)in dolce attesa? Periodo d’oro questo per. Come sappiamo l’amata cantante pochi giorni fa ha rilasciato il suo nuovo EP, Twerking Beach, anticipato dal singolo Pistolero, che è già una vera e propria hit estiva. Ma non solo. L’artista infatti da poche settimane ha concluso la sua esperienza come opinionista de L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetTgcom24 : Elettra Lamborghini tiene in mano il seno nudo #elettralamborghini - parresiaa : adesso dovete spiegarmi chi ha la musica a tutto volume con elettra lamborghini alle 9:20 della domenica mattina - zazoomblog : Elettra Lamborghini: la romantica vacanza con Afrojack - #Elettra #Lamborghini: #romantica - radiocalabriafm : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - emminagallina : Sogno di trascorrere serate in disco come quelle di “Dancing Queen”degli ABBA,poi mi ricordo che son nata nell’epoc… -