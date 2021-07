Eddy Merckx punzecchia Cavendish: “Il record di vittorie? Non mi toglie il sonno, non avrà mai 5 Tour de France” (Di domenica 4 luglio 2021) Mark Cavendish si è portato a sole due vittorie di distacco dallo storico record di successi ottenuti al Tour de France che è attualmente detenuto da Eddy Merckx. Il Cannibale si era imposto in 34 tappe alla Grande Boucle, il ribattezzato Cannonball ha accorciato le distanze grazie ai due sigilli piazzati negli ultimi giorni e punta a fare meglio del fuoriclasse belga. Il ciclista più vincente della storia di questo sport ha però punzecchiato il britannico e ha sminuito la rilevanza di questo primato, facendo capire che per lui contano ben altri ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Marksi è portato a sole duedi distacco dallo storicodi successi ottenuti aldeche è attualmente detenuto da. Il Cannibale si era imposto in 34 tappe alla Grande Boucle, il ribattezzato Cannonball ha accorciato le distanze grazie ai due sigilli piazzati negli ultimi giorni e punta a fare meglio del fuoriclasse belga. Il ciclista più vincente della storia di questo sport ha peròto il britannico e ha sminuito la rilevanza di questo primato, facendo capire che per lui contano ben altri ...

Advertising

beppegi : Solo due parole su #Pogacar oggi: Eddy e Merckx - apota_l : @Zoth2021 C'è Eddy Merckx, il ciclista più forte di tutti i tempi. Poi non mi sovviene nessun altro. - Italia_Notizie : Eddy Merckx e gli Europei: «Belgio fortunato, l’Italia può vincere. Lukaku? Se va in fuga non lo fermi...» - plsgrd1965 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CICLISMO ???? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR CICLISTA di tutti i tempi QUARTI DI FINALE… - Batwayne82Queen : RT @gcnItalia: Mark Cavendish vince in volata la sesta tappa del Tour de France 2021 e si porta a quota 32 vittorie totali nella Grande Bou… -

Ultime Notizie dalla rete : Eddy Merckx Eddy Merckx e gli Europei: «Belgio fortunato, l’Italia può vincere. Lukaku? Se va in fuga non lo fermi...» Corriere della Sera Eddy Merckx punzecchia Cavendish: “Il record di vittorie? Non mi toglie il sonno, non avrà mai 5 Tour de France” Mark Cavendish si è portato a sole due vittorie di distacco dallo storico record di successi ottenuti al Tour de France che è attualmente detenuto da Eddy Merckx. Il Cannibale si era imposto in 34 tap ...

Capolavoro alla Pantani. Pogacar senza rivali: ha già chiuso il Tour Per Ernesto Colnago sono cose che ha visto fare solo a Eddy Merckx, per chi come noi segue da anni corse ciclistiche anche da Marco Pantani (Oropa, Galibier? qualcosa del genere). Una cosa è certa: in ...

Mark Cavendish si è portato a sole due vittorie di distacco dallo storico record di successi ottenuti al Tour de France che è attualmente detenuto da Eddy Merckx. Il Cannibale si era imposto in 34 tap ...Per Ernesto Colnago sono cose che ha visto fare solo a Eddy Merckx, per chi come noi segue da anni corse ciclistiche anche da Marco Pantani (Oropa, Galibier? qualcosa del genere). Una cosa è certa: in ...