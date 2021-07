E’ morto Francesco Bosi, politico fiorentino. Democratico cristiano e parlamentare Udc (Di domenica 4 luglio 2021) Diventò sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi II e fu riconfermato nel governo Berlusconi III. Nel 2006 fu eletto alla Camera per l'Udc; e mantenne la carica nel 2008. Dal 2001 al 2011 è stato sindaco di Rio Marina, comune dell'Isola d'Elba L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Diventò sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi II e fu riconfermato nel governo Berlusconi III. Nel 2006 fu eletto alla Camera per l'Udc; e mantenne la carica nel 2008. Dal 2001 al 2011 è stato sindaco di Rio Marina, comune dell'Isola d'Elba L'articolo proviene da Firenze Post.

