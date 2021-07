“È lei? Ma com’è cambiata”. La bellissima attrice simbolo degli anni Ottanta, oggi è così diversa (Di domenica 4 luglio 2021) Viene ricordata nostalgicamente come Charlie Blackwood, la splendida astrofisica bionda di Top Gun. Un film considerato ormai come un cult, uscito al cinema nel lontano 1986, dove lei e il pilota Peter Maverik (interpretato da niente di meno che Tom Cruise) hanno appassionato il pubblico internazionale. Curiosi di scoprire com’è diventata adesso Kelly McGillis? Nello stesso anno in cui Top Gun ha fatto scintille nelle sale cinematografiche, l’interprete di Charlie Blackwood è stata candidata al Golden Globe per Witness – Il testimone. Si tratta di una grande interprete che sognava di recitare sin dalla tenera età e che, infatti, ha studiato alla ... Leggi su tuttivip (Di domenica 4 luglio 2021) Viene ricordata nostalgicamente come Charlie Blackwood, la splendida astrofisica bionda di Top Gun. Un film considerato ormai come un cult, uscito al cinema nel lontano 1986, dovee il pilota Peter Maverik (interpretato da niente di meno che Tom Cruise) hanno appassionato il pubblico internazionale. Curiosi di scoprirediventata adesso Kelly McGillis? Nello stesso anno in cui Top Gun ha fatto scintille nelle sale cinematografiche, l’interprete di Charlie Blackwood è stata candidata al Golden Globe per Witness – Il testimone. Si tratta di una grande interprete che sognava di recitare sin dalla tenera età e che, infatti, ha studiato alla ...

Advertising

LucaBizzarri : Giusto, ora sostituisca “psicofarmaci” con “droghe” e “problemi psichiatrici” con “dipendenze” capirà anche lei che… - VittorioSgarbi : “Io la colpivo ma lei resisteva”. C’è da rabbrividire leggendo la confessione dell’assassino di Chiara Gualzetti.… - poliziadistato : Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello?? Lei è la bimba morsa da una vipera Per far arrivare in tempi record… - aboutgiugiulola : per me è il grande dono che ha giulia: oscurare tutti quelli dietro di lei e far incantare la gente della sua legge… - albertotozzi3 : RT @eterea_eterea: @AzzurraBarbuto Mi pare che la linea,editoriale sia decisamente cambiata, forse è meglio per lei cambiare aria https://… -

Ultime Notizie dalla rete : lei com’è La gemella è nella bocca di un coccodrillo. Lei si tuffa, lotta e la salva Affaritaliani.it