È davvero limitando film e serie tv britannici che l’Ue tutelerà la cultura europea? (Di domenica 4 luglio 2021) di Eliot Maes A fine giugno, il quotidiano britannico The Guardian ha rivelato il contenuto di un recente documento Ue, il quale riporta la volontà da parte dell’Unione di limitare la presenza di film e serie TV prodotte in Gran Bretagna nelle piattaforme di Video on Demand (Vod) come Amazon Prime, Disney+, Netflix e nel digitale terrestre degli Stati membri, come misura di riequilibrio dopo la Brexit. Questa proposta modificherebbe la Direttiva Ue sui servizi audiovisivi e media, la quale indica che i programmi di produzione degli Stati membri devono avere la maggior parte dello spazio sul digitale terrestre dei paesi Ue e che almeno il 30% del numero di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) di Eliot Maes A fine giugno, il quotidiano britannico The Guardian ha rivelato il contenuto di un recente documento Ue, il quale riporta la volontà da parte dell’Unione di limitare la presenza diTV prodotte in Gran Bretagna nelle piattaforme di Video on Demand (Vod) come Amazon Prime, Disney+, Netflix e nel digitale terrestre degli Stati membri, come misura di riequilibrio dopo la Brexit. Questa proposta modificherebbe la Direttiva Ue sui servizi audiovisivi e media, la quale indica che i programmi di produzione degli Stati membri devono avere la maggior parte dello spazio sul digitale terrestre dei paesi Ue e che almeno il 30% del numero di ...

Advertising

flowerfornam : @xdeax4 grazie mille davvero per le tue parole, purtroppo è un periodo in cui non sono a mio agio con la mia immagi… -