Dylan Teuns ha vinto la tappa otto del Tour del France 2021 (Di domenica 4 luglio 2021) Dylan Teuns della Bahrain Victorious, ha vinto l’ottava tappa del Tour de France. Al secondo posto Ion Izagirre ( Astana -Premier Tech) e al terzo Michael Woods (Israel Start-Up Nation). Come ha vinto Dylan Teuns? Dopo un’impressionante azione di 30 km nella seconda parte della tappa, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la maglia gialla dopo aver raggiunto il traguardo con un enorme vantaggio sui suoi concorrenti. La tappa di sabato è stata la prima metà della parte alpina ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)della Bahrain Victorious, hal’ottavadelde. Al secondo posto Ion Izagirre ( Astana -Premier Tech) e al terzo Michael Woods (Israel Start-Up Nation). Come ha? Dopo un’impressionante azione di 30 km nella seconda parte della, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hala maglia gialla dopo aver raggiunto il traguardo con un enorme vantaggio sui suoi concorrenti. Ladi sabato è stata la prima metà della parte alpina ...

Advertising

Eurosport_IT : Super tappona per Dylan #Teuns ma che colpo di Tadej #Pogacar! Uno show che vale la maglia gialla! ?????? #TDF2021… - Carlopodaliri : RT @ciclismoliquido: «Dylan Teuns oggi non ha solo vinto una tappa alpina al Tour de France: è stato il solo capace di non farsi raggiunger… - Ougaverde : @letouzet @DataCycling @BHRVictorious @dylan_teuns @LRoisDuPeloton @ESPNCiclismo @RenaudB31 @VernPitt @Copedaleando… - xsickbrain : RT @ciclismoliquido: «Dylan Teuns oggi non ha solo vinto una tappa alpina al Tour de France: è stato il solo capace di non farsi raggiunger… - ciclismoliquido : «Dylan Teuns oggi non ha solo vinto una tappa alpina al Tour de France: è stato il solo capace di non farsi raggiun… -