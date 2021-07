Due donne travolte e uccise da un mezzo agricolo nel Milanese

(Di domenica 4 luglio 2021) in un campo 04 luglio 2021 11:19 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Agenzia_Ansa : Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina una delle quali aveva dato l'allarme venerdì mattina al… - repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - Corriere : Due donne scomparse nel nulla L’ultima telefonata: «Ci hanno investite, la mia amica è morta» - lolloDvxx : RT @Mario34263403: @chasingthestars Ieri sera sono andato a letto con due donne e'sublime essere succhiato amato da due donne ah Anna 35 an… - antofns : RT @Mario34263403: @chasingthestars Ieri sera sono andato a letto con due donne e'sublime essere succhiato amato da due donne ah Anna 35 an… -

sono state trovate morte ieri in un campo di mais a San Donato Milanese , oggi un bracciante è stato identificato e sentito dai carabinieri. Lui avrebbe investito con una mietitrebbia le... E' stato identificato e sentito dai carabinieri il bracciante agricolo che venerdì ha investito e ucciso con una trebbiatrice due donne a San Giuliano Milanese, alle porte del capoluogo lombardo.