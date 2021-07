Dove vedere Italia-Serbia, streaming gratis LIVE e diretta tv finale Preolimpico (Di domenica 4 luglio 2021) Preolimpico 2021, si gioca Italia-Serbia. La nazionale di basket di Sacchetti si gioca il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Dopo il forfait del Senegal causa Covid, gli azzurri hanno sconfitto Porto Rico e la Repubblica Dominicana. Ora affrontano i padroni di casa nella sfida decisiva. Il match Italia-Serbia, valido per il Preolimpico 2021, si gioca domenica 4 luglio alle ore 20.30 nella Nikolic L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 4 luglio 2021)2021, si gioca. La nazionale di basket di Sacchetti si gioca il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Dopo il forfait del Senegal causa Covid, gli azzurri hanno sconfitto Porto Rico e la Repubblica Dominicana. Ora affrontano i padroni di casa nella sfida decisiva. Il match, valido per il2021, si gioca domenica 4 luglio alle ore 20.30 nella Nikolic L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

