Dove vedere Diamond League Stoccolma | streaming gratis LIVE e diretta tv Rai Sport?

Diamond League Stoccolma 2021, test importante per Jacobs. A pochi giorni dall'appuntamento di Oslo che ha visto l'incredibile record del mondo sui 400 ostacoli di Warholm, i grandi dell'atletica leggera si sfidano nella capitale svedese. La quinta tappa della Diamond League 2021 si disputa oggi pomeriggio allo Stockholm Olympic Stadium di Stoccolma. Occhi puntati sul velocista italiano Marcell Jacobs che affronterà Baker e Bracy sui 100 L'articolo proviene da Webmagazine24.

