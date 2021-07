Dopo il ritiro delle truppe Usa i talebani avanzano | conquistati 13 distretti

Advertising

Atlantide4world : Continua l'avanzata dei talebani in #Afghanistan, mentre è in corso - dopo 20 anni - il ritiro delle truppe occiden… - gabryjoy : RT @bildarte: Il vaccino contro la suina venne ritirato dopo 25 morti accertate …qui siamo al genocidio e nemmeno l’ombra di un ritiro QUE… - globalistIT : - midnightsilvia : RT @bildarte: Il vaccino contro la suina venne ritirato dopo 25 morti accertate …qui siamo al genocidio e nemmeno l’ombra di un ritiro QUE… - trincherov : RT @bildarte: Il vaccino contro la suina venne ritirato dopo 25 morti accertate …qui siamo al genocidio e nemmeno l’ombra di un ritiro QUE… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo ritiro

AGI - Agenzia Italia

Tutte sono crollate unal'altra. La situazione della sicurezza a Taluqan è delicata", ha affermato Abdul Kabir, residente a Taluqan. ''La gente è preoccupata a Taluqan. Ci sono sfollati nelle ......essere andato in difficoltà ieri ed aver perso il simbolo del primato, ha preferito concentrarsi sul prossimo obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo. 12.42 Attenzione, altroimprovviso: non ...Tra i distretti caduti nelle mani degli islamisti figurano quello di Panjwai nella loro ex roccaforte di Kandahar, il distretto di Zerok a Paktika, e Kofab, Argo e Kohistan nel Badakhshan. ' ...Dopo l’abbandono di Primoz Roglic per i postumi della caduta patita nel corso della terza tappa, la frazione odierna del Tour de France non vedrà al via un altro grande campione che, a differenza dell ...