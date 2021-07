Djurgarden-Orebro campionato svedese | 5 luglio ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 4 luglio 2021) Chance per ildi apparigliare la capolista Malmö FF, battuta sul campo del Norrköping sabato pomeriggio. In caso di successo contro l’la squadra guidata dal duo Kim Bergstrand-Thomas Lagerlöf raggiungerebbe i rivali a quota 20 punti ma avendo giocato una partita in meno. Malmö FF, campione in carica, e, sono anche i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Djurgarden-Orebro (campionato svedese, 5 luglio ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Djurgarden-Orebro (campionato svedese, 5 luglio ore 19:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Djurgarden Orebro

Infobetting

1 (ore 19) Incontro valido per la nona giornata dell'Allsvenskan. I padroni di casa sono secondi con 17 punti mentre gli ospiti sono penultimi a quota 7. Goteborg - Elfsborg 1 (...Nella prima giornata i padroni di casa hanno pareggiato sul campo dell'mentre gli ospiti ...pareggiato sul campo del Mjallby mentre gli ospiti hanno perso in casa per 0 - 2 contro il. ...I campionati di calcio scandinavi la fanno da padrona in questo periodo, e dopo Norvegia e Finlandia, si torna in campo anche in Svezia dopo la pausa per gli europei, con la 9° giornata che siamo anda ...